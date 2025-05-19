ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Золотой мяч"-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты

Париж, Понедельник 19 мая 2025 17:35
UA EN RU
"Золотой мяч"-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты Фото: В 2024 году награду получил испанец Родри (x.com/ballondor)
Автор: Андрей Костенко

Стали известны дата и место проведения церемонии вручения "Золотого мяча"-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии.

Что, где и кому будут вручать

Организаторы премии - журнал France Football и медиагруппа Groupe Amaury (издатели France Football и L'Еquipe) - объявили, что 69-я церемония вручения самой престижной футбольной награды пройдет в понедельник, 22 сентября 2025 года, в театре "Шатле" в Париже.

&quot;Золотой мяч&quot;-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты

Это на месяц раньше, чем обычно, поскольку предыдущие церемонии проходили в октябре или ноябре.

Во время церемонии будет вручен ряд наград:

  • "Золотой мяч " - лучшему футболисту мира
  • Женский "Золотой мяч"
  • Трофей Копа - лучшему молодому игроку до 21 года
  • Трофей Яшина - лучшему вратарю
  • Трофей Герда Мюллера - лучшему бомбардиру
  • Трофей Йогана Кройфа - лучшему тренеру
  • Клуб года
  • Премия Сократеса - за социальные инициативы

Особенности 2025-го

Особенностью текущего года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных.

Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на крупные победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.

Список номинантов будет обнародован в начале августа, а голосование проведут 100 журналистов из стран, которые имеют самые высокие позиции в рейтинге ФИФА.

&quot;Золотой мяч&quot;-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты

Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)

Кто главные фавориты

Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.

Сейчас среди главных претендентов - футболисты, которые ярко проявили себя в Лиге чемпионов-2024/25. А также представители победителей и лидеров топ-5 чемпионатов континента.

Накануне финалов еврокубков топ-10 претендентов на премию по версии Goal.com выглядит так.

Список фаворитов премии "Золотой мяч"-2025

  1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  2. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  3. Рафинья (Бразилия, "Барселона")
  4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
  6. Педри (Испания, "Барселона")
  7. Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
  8. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  9. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
  10. Роберт Левандовский (Польша, "Барселона")

Ранее Яремчук ответил хейтерам "золотым дублем" в Греции.

Также АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Золотой мяч
NEWS
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину