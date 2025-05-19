"Золотой мяч"-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения "Золотого мяча"-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии.
Что, где и кому будут вручать
Организаторы премии - журнал France Football и медиагруппа Groupe Amaury (издатели France Football и L'Еquipe) - объявили, что 69-я церемония вручения самой престижной футбольной награды пройдет в понедельник, 22 сентября 2025 года, в театре "Шатле" в Париже.
Это на месяц раньше, чем обычно, поскольку предыдущие церемонии проходили в октябре или ноябре.
Во время церемонии будет вручен ряд наград:
- "Золотой мяч " - лучшему футболисту мира
- Женский "Золотой мяч"
- Трофей Копа - лучшему молодому игроку до 21 года
- Трофей Яшина - лучшему вратарю
- Трофей Герда Мюллера - лучшему бомбардиру
- Трофей Йогана Кройфа - лучшему тренеру
- Клуб года
- Премия Сократеса - за социальные инициативы
Особенности 2025-го
Особенностью текущего года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных.
Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на крупные победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.
Список номинантов будет обнародован в начале августа, а голосование проведут 100 журналистов из стран, которые имеют самые высокие позиции в рейтинге ФИФА.
Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)
Кто главные фавориты
Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.
Сейчас среди главных претендентов - футболисты, которые ярко проявили себя в Лиге чемпионов-2024/25. А также представители победителей и лидеров топ-5 чемпионатов континента.
Накануне финалов еврокубков топ-10 претендентов на премию по версии Goal.com выглядит так.
Список фаворитов премии "Золотой мяч"-2025
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Рафинья (Бразилия, "Барселона")
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
- Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
- Педри (Испания, "Барселона")
- Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
- Роберт Левандовский (Польша, "Барселона")
Ранее Яремчук ответил хейтерам "золотым дублем" в Греции.
Также АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона.