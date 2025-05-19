"Золотой мяч"-2025: организаторы назвали дату и место церемонии. Кто фавориты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии .

Что, где и кому будут вручать

Организаторы премии - журнал France Football и медиагруппа Groupe Amaury (издатели France Football и L'Еquipe) - объявили, что 69-я церемония вручения самой престижной футбольной награды пройдет в понедельник, 22 сентября 2025 года, в театре "Шатле" в Париже.

Это на месяц раньше, чем обычно, поскольку предыдущие церемонии проходили в октябре или ноябре.

Во время церемонии будет вручен ряд наград:

"Золотой мяч " - лучшему футболисту мира

" - лучшему футболисту мира Женский "Золотой мяч"

Трофей Копа - лучшему молодому игроку до 21 года

- лучшему молодому игроку до 21 года Трофей Яшина - лучшему вратарю

- лучшему вратарю Трофей Герда Мюллера - лучшему бомбардиру

- лучшему бомбардиру Трофей Йогана Кройфа - лучшему тренеру

- лучшему тренеру Клуб года

Премия Сократеса - за социальные инициативы

Особенности 2025-го

Особенностью текущего года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных.

Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на крупные победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.

Список номинантов будет обнародован в начале августа, а голосование проведут 100 журналистов из стран, которые имеют самые высокие позиции в рейтинге ФИФА.

Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)

Кто главные фавориты

Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.

Сейчас среди главных претендентов - футболисты, которые ярко проявили себя в Лиге чемпионов-2024/25. А также представители победителей и лидеров топ-5 чемпионатов континента.

Накануне финалов еврокубков топ-10 претендентов на премию по версии Goal.com выглядит так.

Список фаворитов премии "Золотой мяч"-2025