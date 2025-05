"Вони тебе ховають - а ти здіймаєш трофеї над головою": Яремчук відповів хейтерам "золотим дублем" у Греції

Фінальний матч Кубка Греції проти "ОФІ Крит" Яремчук розпочав на лаві запасних. Уже на 9-й хвилині "Олімпіакос" відкрив рахунок: відзначився марокканський бомбардир Аюб Ель-Каабі.

Яремчук вийшов на поле на 71-й хвилині та вже через три хвилини отримав жовту картку. А в компенсований час, на 90+3-й хвилині, українець реалізував передачу Ель-Каабі та встановив остаточний рахунок фіналу – 2:0.

GOAL! Yaremchuk scores our 2nd and it's over! Olympiacos have won the double! #OlympiacosFC pic.twitter.com/1Nfj5QNPjp