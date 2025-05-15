Зірки "Ліверпуля", партнери Зінченка та Ярмолюка: АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону
Англійська Прем'єр-ліга офіційно представила претендентів на звання найкращих гравця та тренера сезону, що завершується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Хто претендує на нагороди
На звання гравця сезону претендують вісім футболістів. Серед них – одразу троє представників "Ліверпуля": Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк та Раян Гравенберх. Також у списку – футболісти "Арсенала", "Ноттінгема", "Брентфорда" та "Ньюкасла".
Претенденти на звання гравець сезону в АПЛ:
- Мохамед Салах ("Ліверпуль")
- Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")
- Раян Гравенберх ("Ліверпуль")
- Морган Гіббс-Вайт ("Ноттінгем")
- Кріс Вуд ("Ноттінгем")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Александер Ісак ("Ньюкасл")
- Бріан Мбемо ("Брентфорд")
До списку номінантів на звання тренера сезону увійшли п'ятеро фахівців.
Претенденти на звання тренер сезону в АПЛ:
- Арне Слот ("Ліверпуль")
- Нуну Ешпіріту Санту ("Ноттінгем")
- Едді Гау ("Ньюкасл")
- Томас Франк ("Брентфорд")
- Вітор Перейра ("Вулверхемптон")
Де і коли голосувати
Голосування за кандидатів доступне на офіційному сайті EA SPORTS. Воно триватиме до 19 травня. Результати голосування вболівальників буде поєднано з вибором експертного журі. Переможця оголосять наступного тижня.
Зазначим, що серед претендентів на гравця року двоє футболістів, які вже вигравали цю нагороду. Салах визнавався найкращим у сезоні-2017/18, а ван Дейк у 2018/19.
А от серед тренерів усі претендують на свою першу відзнаку.
У минулому сезоні найкращим футболістом було названо Філа Фодена, а тренером – Хосепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті".
Відзнаки найкращим у АПЛ: що відомо
Премії існують з сезону-1993/1994. За цей час жодному з футболістів не вдалося стати її володарем більше, ніж двічі.
По два рази лауреатами були: Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду, Неманья Відіч та Кевін Де Брюйне.
А от серед тренерів – повна перевага Алекса Фергюсона, на рахунку якого 11 перемог. П'ять разів найкращим називали Гвардіолу.
Раніше в ФІФА зробили заяву про розширення ЧС до 64 команд.
А "Болонья" перемогою в Кубку Італії встановила історичний рекорд.