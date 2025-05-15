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Зірки "Ліверпуля", партнери Зінченка та Ярмолюка: АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону

Четвер 15 травня 2025 15:30
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Зірки "Ліверпуля", партнери Зінченка та Ярмолюка: АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону Фото: Мохамед Салах вже визнавався найкращим гравцем у сезоні-2017/18 (instagram.com/mosalah)
Автор: Андрій Костенко

Англійська Прем'єр-ліга офіційно представила претендентів на звання найкращих гравця та тренера сезону, що завершується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Хто претендує на нагороди

На звання гравця сезону претендують вісім футболістів. Серед них – одразу троє представників "Ліверпуля": Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк та Раян Гравенберх. Також у списку – футболісти "Арсенала", "Ноттінгема", "Брентфорда" та "Ньюкасла".

Претенденти на звання гравець сезону в АПЛ:

  • Мохамед Салах ("Ліверпуль")
  • Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")
  • Раян Гравенберх ("Ліверпуль")
  • Морган Гіббс-Вайт ("Ноттінгем")
  • Кріс Вуд ("Ноттінгем")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Александер Ісак ("Ньюкасл")
  • Бріан Мбемо ("Брентфорд")

Зірки &quot;Ліверпуля&quot;, партнери Зінченка та Ярмолюка: АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону

До списку номінантів на звання тренера сезону увійшли п'ятеро фахівців.

Претенденти на звання тренер сезону в АПЛ:

  • Арне Слот ("Ліверпуль")
  • Нуну Ешпіріту Санту ("Ноттінгем")
  • Едді Гау ("Ньюкасл")
  • Томас Франк ("Брентфорд")
  • Вітор Перейра ("Вулверхемптон")

Зірки &quot;Ліверпуля&quot;, партнери Зінченка та Ярмолюка: АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону

Де і коли голосувати

Голосування за кандидатів доступне на офіційному сайті EA SPORTS. Воно триватиме до 19 травня. Результати голосування вболівальників буде поєднано з вибором експертного журі. Переможця оголосять наступного тижня.

Зазначим, що серед претендентів на гравця року двоє футболістів, які вже вигравали цю нагороду. Салах визнавався найкращим у сезоні-2017/18, а ван Дейк у 2018/19.

А от серед тренерів усі претендують на свою першу відзнаку.

У минулому сезоні найкращим футболістом було названо Філа Фодена, а тренером – Хосепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті".

Відзнаки найкращим у АПЛ: що відомо

Премії існують з сезону-1993/1994. За цей час жодному з футболістів не вдалося стати її володарем більше, ніж двічі.

По два рази лауреатами були: Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду, Неманья Відіч та Кевін Де Брюйне.

А от серед тренерів – повна перевага Алекса Фергюсона, на рахунку якого 11 перемог. П'ять разів найкращим називали Гвардіолу.

Раніше в ФІФА зробили заяву про розширення ЧС до 64 команд.

А "Болонья" перемогою в Кубку Італії встановила історичний рекорд.

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