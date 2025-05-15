Зірки "Ліверпуля", партнери Зінченка та Ярмолюка: АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону

Англійська Прем'єр-ліга офіційно представила претендентів на звання найкращих гравця та тренера сезону, що завершується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Хто претендує на нагороди

На звання гравця сезону претендують вісім футболістів. Серед них – одразу троє представників "Ліверпуля": Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк та Раян Гравенберх. Також у списку – футболісти "Арсенала", "Ноттінгема", "Брентфорда" та "Ньюкасла".

Претенденти на звання гравець сезону в АПЛ:

Мохамед Салах ("Ліверпуль")

Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

Раян Гравенберх ("Ліверпуль")

Морган Гіббс-Вайт ("Ноттінгем")

Кріс Вуд ("Ноттінгем")

Деклан Райс ("Арсенал")

Александер Ісак ("Ньюкасл")

Бріан Мбемо ("Брентфорд")

До списку номінантів на звання тренера сезону увійшли п'ятеро фахівців.

Претенденти на звання тренер сезону в АПЛ:

Арне Слот ("Ліверпуль")

Нуну Ешпіріту Санту ("Ноттінгем")

Едді Гау ("Ньюкасл")

Томас Франк ("Брентфорд")

Вітор Перейра ("Вулверхемптон")

Де і коли голосувати

Голосування за кандидатів доступне на офіційному сайті EA SPORTS. Воно триватиме до 19 травня. Результати голосування вболівальників буде поєднано з вибором експертного журі. Переможця оголосять наступного тижня.

Зазначим, що серед претендентів на гравця року двоє футболістів, які вже вигравали цю нагороду. Салах визнавався найкращим у сезоні-2017/18, а ван Дейк у 2018/19.

А от серед тренерів усі претендують на свою першу відзнаку.

У минулому сезоні найкращим футболістом було названо Філа Фодена, а тренером – Хосепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті".

Відзнаки найкращим у АПЛ: що відомо

Премії існують з сезону-1993/1994. За цей час жодному з футболістів не вдалося стати її володарем більше, ніж двічі.

По два рази лауреатами були: Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду, Неманья Відіч та Кевін Де Брюйне.

А от серед тренерів – повна перевага Алекса Фергюсона, на рахунку якого 11 перемог. П'ять разів найкращим називали Гвардіолу.