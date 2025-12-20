"Золотий купол" Трампа: США замовили десятки супутників для відстеження ракет

США інвестують майже 1 млрд доларів у посилення космічної системи раннього попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство з розвитку космосу США (Space Development Agency) уклало з технологічним конгломератом L3Harris контракт на 843 млн доларів для створення 18 супутників, що працюватимуть на низькій навколоземній орбіті.
Проєкт є частиною оборонної концепції "Золотий купол", яку просуває президент США Дональд Трамп. Мета якого полягає у підвищенні здатності США виявляти та супроводжувати складні для перехоплення ракети, зокрема гіперзвукові.
Це замовлення доповнює два попередні контракти на 34 супутники, які спочатку розглядалися як експериментальна програма для "Агентства протиракетної оборони". Тепер система переходить у масштабну фазу розгортання.
За словами головного виконавчого директора L3Harris Крістофера Кубасіка, "перемога над гіперзвуковою загрозою починається в космосі". Супутники Tranche 3 забезпечать покращене відстеження та наведення, необхідні для захисту території США.
Компанія вже розпочала серійне виробництво на новому інтеграційному майданчику у Флориді - об’єкт площею 94000 кв. футів і вартістю 100 млн доларів.
Нагадаємо, що в четвер, 18 грудня, президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік. Підписаний Трампом закон передбачає рекордні щорічні військові витрати в розмірі 901 млрд доларів.
Як повідомлялося, 11 грудня Палата представників США ухвалила проєкт закону про національну оборону на 2026 рік (NDAA).
Раніше ми писали, що оновлена версія законопроєкту передбачала посилені обмеження на скорочення американського військового контингенту в Європі та Південній Кореї. Метою документа є збереження стабільності в стратегічно важливих регіонах та укріплення позицій США серед союзників.
До того ж, законодавці оприлюднили підсумкову версію оборонного законопроєкту на 2026 рік, яка закріплює рекордний рівень фінансування сектору національної безпеки та підтримку України.