"Золотий купол" Трампа: США замовили десятки супутників для відстеження ракет

Агентство з розвитку космосу США (Space Development Agency) уклало з технологічним конгломератом L3Harris контракт на 843 млн доларів для створення 18 супутників, що працюватимуть на низькій навколоземній орбіті.

Проєкт є частиною оборонної концепції "Золотий купол", яку просуває президент США Дональд Трамп. Мета якого полягає у підвищенні здатності США виявляти та супроводжувати складні для перехоплення ракети, зокрема гіперзвукові.

Це замовлення доповнює два попередні контракти на 34 супутники, які спочатку розглядалися як експериментальна програма для "Агентства протиракетної оборони". Тепер система переходить у масштабну фазу розгортання.

За словами головного виконавчого директора L3Harris Крістофера Кубасіка, "перемога над гіперзвуковою загрозою починається в космосі". Супутники Tranche 3 забезпечать покращене відстеження та наведення, необхідні для захисту території США.

Компанія вже розпочала серійне виробництво на новому інтеграційному майданчику у Флориді - об’єкт площею 94000 кв. футів і вартістю 100 млн доларів.