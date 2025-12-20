"Золотой купол" Трампа: США заказали десятки спутников для отслеживания ракет

Агентство по развитию космоса США (Space Development Agency) заключило с технологическим конгломератом L3Harris контракт на 843 млн долларов для создания 18 спутников, которые будут работать на низкой околоземной орбите.

Проект является частью оборонной концепции "Золотой купол", которую продвигает президент США Дональд Трамп. Цель которого заключается в повышении способности США выявлять и сопровождать сложные для перехвата ракеты, в частности гиперзвуковые.

Этот заказ дополняет два предыдущих контракта на 34 спутника, которые изначально рассматривались как экспериментальная программа для "Агентства противоракетной обороны". Теперь система переходит в масштабную фазу развертывания.

По словам главного исполнительного директора L3Harris Кристофера Кубасика, "победа над гиперзвуковой угрозой начинается в космосе". Спутники Tranche 3 обеспечат улучшенное отслеживание и наведение, необходимые для защиты территории США.

Компания уже начала серийное производство на новой интеграционной площадке во Флориде - объект площадью 94000 кв. футов и стоимостью 100 млн долларов.