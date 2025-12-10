Конгрес США обмежує виведення американських військ з Європи та Південної Кореї

У США представили оновлену версію оборонного бюджету на 2026 рік, у якій посилено обмеження на скорочення військового контингенту в Європі та Південній Кореї. Документ спрямований на збереження стабільності в ключових регіонах і зміцнення позицій Вашингтона серед союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію FOX News.

Конгрес закріплює обмеження на виведення військ

Погоджений комітетами Палати представників і Сенату проєкт оборонного бюджету передбачає, що чисельність американських військ у Європі не може знижуватися нижче 76 тисяч без офіційної оцінки наслідків і підтвердження Конгресу щодо безпечності такого кроку для США і НАТО.

Аналогічний механізм діє для Південної Кореї: кількість військових не може опускатися нижче за 28,5 тисячі осіб, а будь-яке скорочення вимагає доказів, що рівень стримування КНДР не постраждає і що союзники були належним чином проінформовані.

Окремо до законопроєкту включено вимогу зберегти посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR).

Ця роль традиційно закріплена за представником США, і тепер вона буде формалізована на рівні законодавства.

Реакція Вашингтона і союзників

Останніми місяцями з'являлися повідомлення про можливий перегляд структури американської присутності за кордоном, включно з дискусіями про скорочення військ і зміну ролі США в НАТО.

Хоча Пентагон офіційно відмовився від подібних сценаріїв, Конгрес вирішив додатково юридично закріпити обмеження.

Під час зустрічей з європейськими партнерами американська сторона наголошувала, що найближчими роками Європа має активніше брати на себе функції колективної оборони.

Представники США заявляли, що не планують значного зменшення військ у Європі та готові зберегти стратегічні командні позиції в структурі НАТО.

Український напрямок і додаткові положення

Законопроєкт включає 400 млн доларів на програму сприяння безпеці України на два роки.

Крім того, документ уточнює умови, за яких Пентагон може повернути обладнання, призначене для України, але ще не поставлене.

Повернення допускається лише за термінової необхідності для операцій США або за неможливості його використання без ризику для життя.