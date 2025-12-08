США витратять 800 млн доларів на підтримку України у 2026-2027 роках

У неділю, 7 грудня, законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні витрати на національну безпеку, а також допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , Fox News і AOL .

Як пишуть ЗМІ, законопроєкт передбачає виділення на військові витрати 901 млрд доларів США на 2026 фінансовий рік. Це на 8 млрд доларів більше, ніж запитував президент США Дональд Трамп у травні цього року.

Також у документі передбачено допомогу Україні.

"Законопроєкт продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 млн доларів на рік на 2026 і 2027 фінансові роки", - пише Fox News.

Крім того, Конгрес США вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Низка ЗМІ також вказують, що документ накладає на главу Пентагону зобов'язання доповідати до Палати представників США і Сенату Конгресу про призупинення або припинення надання Україні розвідданих.

За словами помічників керівництва республіканців, Палата представників проведе голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями.

"Цей закон містить у собі важливі положення, ухвалені Палатою представників, які гарантують, що наші збройні сили залишаться найсмертоноснішими у світі та зможуть зробити будь-якого супротивника", - заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Він додав, що документ сприятиме реалізації порядку денного Трампа, "поклавши край ідеології пробудження в Пентагоні, забезпечивши безпеку кордонів, пожвавивши оборонно-промислову базу та відродивши військову етику".