Золото в обмін на юані: санкції змушують Росію розпродавати свої резерви

21:11 30.03.2026 Пн
Пекін отримує російське золото, поки Кремль втрачає фінансову незалежність
aimg Катерина Коваль
Фото: Центральний банк Росії (Getty Images)

Золоті резерви Росії станом на початок березня 2026 року до найнижчого показника із березня 2022 року.

Золото тане на очах

На початку січня 2026 року золоті резерви Росії сягали 2 326 тонн. До березня вони скоротилися на 15 тонн. Це мінімальний обсяг із березня 2022 року, що свідчить про системне виснаження одного з головних фінансових резервів країни.

Загальний обсяг міжнародних резервів РФ у лютому зменшився з 833,6 млрд до 809,3 млрд доларів.

Однак реальна картина гірша: близько 300 млрд доларів із цієї суми - заморожені активи, які Кремль не може використати. Золото становить майже 47% резервів, тобто фактично залишається головним ліквідним інструментом.

Як РФ обходить санкції через золото

У листопаді 2025 року Центробанк РФ уперше вдався до продажу золота на внутрішньому ринку - раніше регулятор цього уникав і лише накопичував метал. Відтоді обсяги реалізації зростають.

Механізм такий:

  • ЦБ обмінює золото на юані;

  • комерційні банки, які потрапили під менш жорсткі санкції, вивозять метал і продають його на зовнішніх ринках;

  • отриману виручку банки залишають собі для підтримки ліквідності.

Чому це відбувається

Тиск на російські резерви зумовлений кількома причинами:

  • потребою закривати дефіцит бюджету;

  • втратою доступу до долара та євро через санкції;

  • необхідністю зберігати юаневу ліквідність для валютних інтервенцій.

Це відбувається на тлі протилежної світової тенденції: більшість центробанків інших країн нарощують золоті запаси, щоб захиститися від коливань долара.

Структурна вразливість російської фінансової системи

Золото в Росії перетворилося зі стратегічного резерву на короткострокове джерело ліквідності. Паралельно зростає залежність від юаня та китайської фінансової системи - причому для Пекіна це лише зміцнює позиції у відносинах із Москвою.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні країни G7 та ЄС заморозили близько 300 млрд доларів російських резервів.

Росія почала розпродавати золото зі своїх резервів ще у січні 2026 року. Тоді Центробанк РФ уперше за довгий час скоротив запаси металу, скориставшись стрибком світових цін до історичного максимуму. Як повідомляло РБК-Україна, Кремль таким чином компенсує дірки в бюджеті через дефіцит нафтодоларів.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Росія різко наростила експорт золота до Китаю - у 2025 році він збільшився на 800%. При цьому обсяги резервів у країні скоротилися до рекордно низького рівня за останні роки.

