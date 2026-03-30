Золото в обмен на юани: санкции вынуждают Россию распродавать свои резервы

Золотые резервы России по состоянию на начало марта 2026 года до самого низкого показателя с марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.
В начале января 2026 года золотые резервы России достигали 2 326 тонн. К марту они сократились на 15 тонн. Это минимальный объем с марта 2022 года, что свидетельствует о системном истощении одного из главных финансовых резервов страны.
Общий объем международных резервов РФ в феврале уменьшился с 833,6 млрд до 809,3 млрд долларов.
Однако реальная картина хуже: около 300 млрд долларов из этой суммы - замороженные активы, которые Кремль не может использовать. Золото составляет почти 47% резервов, то есть фактически остается главным ликвидным инструментом.
В ноябре 2025 года Центробанк РФ впервые прибегнул к продаже золота на внутреннем рынке - ранее регулятор этого избегал и только накапливал металл. С тех пор объемы реализации растут.
Механизм следующий:
ЦБ обменивает золото на юани;
коммерческие банки, попавшие под менее жесткие санкции, вывозят металл и продают его на внешних рынках;
полученную выручку банки оставляют себе для поддержания ликвидности.
Давление на российские резервы обусловлено несколькими причинами:
необходимостью закрывать дефицит бюджета;
потерей доступа к доллару и евро из-за санкций;
необходимостью сохранять юаневую ликвидность для валютных интервенций.
Это происходит на фоне противоположной мировой тенденции: большинство центробанков других стран наращивают золотые запасы, чтобы защититься от колебаний доллара.
Золото в России превратилось из стратегического резерва в краткосрочный источник ликвидности. Параллельно растет зависимость от юаня и китайской финансовой системы - причем для Пекина это лишь укрепляет позиции в отношениях с Москвой.
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине страны G7 и ЕС заморозили около 300 млрд долларов российских резервов.
Россия начала распродавать золото из своих резервов еще в январе 2026 года. Тогда Центробанк РФ впервые за долгое время сократил запасы металла, воспользовавшись скачком мировых цен до исторического максимума. Как сообщало РБК-Украина, Кремль таким образом компенсирует дыры в бюджете из-за дефицита нефтедолларов.
По данным Службы внешней разведки Украины, Россия резко нарастила экспорт золота в Китай - в 2025 году он увеличился на 800%. При этом объемы резервов в стране сократились до рекордно низкого уровня за последние годы.