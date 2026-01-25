ua en ru
Головна » Новини » У світі

Росія у 2025 році збільшила експорт золота до Китаю на 800%

Китай, Неділя 25 січня 2026 18:15
Росія у 2025 році збільшила експорт золота до Китаю на 800% Ілюстративне фото: Росія у 2025 році збільшила експорт золота до Китаю на 800% (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У 2025 році Росія суттєво збільшила фізичні поставки золота до Китаю - обсяги експорту зросли у дев’ять разів і сягнули 25,3 тонни, що на 800% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

У грошовому вимірі зростання було ще стрімкішим - у 14,6 раза, до 3,29 млрд доларів. Як у тоннах, так і у вартості ці показники стали рекордними за всю історію торговельних відносин між Росією та Китаєм у сегменті золота.

Особливо різкий стрибок зафіксували у грудні 2025 року: тоді експорт російського золота до КНР сягнув 10 тонн на суму 1,35 млрд доларів, що також стало історичним максимумом.

Попри різке зростання, Росія за підсумками року посіла лише сьоме місце серед найбільших постачальників золота до Китаю. Лідером залишається Швейцарія з обсягом експорту на 25,73 млрд доларів. Далі йдуть Канада (11,06 млрд доларів), Південно-Африканська Республіка (9,42 млрд), Австралія (8,77 млрд) та Киргизія (4,95 млрд).

Для порівняння, у 2024 році Росія перебувала лише на 11-й позиції серед експортерів золота до КНР.

Раніше ми писадли про те, що Китай у листопаді минулого року купив рекордну кількість золота у Росії. Російський режим продав Пекіну дорогоцінного металу на 961 млн доларів (818,6 млн євро), що стало рекордним обсягом продажу за останні роки.

Ба більше, 19 січня золото та срібло оновили історичні максимуми. Спотова ціна на золото піднялася до рекордних 4689,39 долара за унцію, або 150,78 долара за грам.

Водночас спотове срібло подорожчало до 94,08 долара за унцію, що також стало новим максимумом, або 3,03 долара за грам.

20 січня ціни на золото вперше в історії перевищили 4700 доларів за унцію через прагнення президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

