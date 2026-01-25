У 2025 році Росія суттєво збільшила фізичні поставки золота до Китаю - обсяги експорту зросли у дев’ять разів і сягнули 25,3 тонни, що на 800% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

У грошовому вимірі зростання було ще стрімкішим - у 14,6 раза, до 3,29 млрд доларів. Як у тоннах, так і у вартості ці показники стали рекордними за всю історію торговельних відносин між Росією та Китаєм у сегменті золота.

Особливо різкий стрибок зафіксували у грудні 2025 року: тоді експорт російського золота до КНР сягнув 10 тонн на суму 1,35 млрд доларів, що також стало історичним максимумом.

Попри різке зростання, Росія за підсумками року посіла лише сьоме місце серед найбільших постачальників золота до Китаю. Лідером залишається Швейцарія з обсягом експорту на 25,73 млрд доларів. Далі йдуть Канада (11,06 млрд доларів), Південно-Африканська Республіка (9,42 млрд), Австралія (8,77 млрд) та Киргизія (4,95 млрд).

Для порівняння, у 2024 році Росія перебувала лише на 11-й позиції серед експортерів золота до КНР.