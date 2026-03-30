Золото в обмін на юані: санкції змушують Росію розпродавати свої резерви

Золоті резерви Росії станом на початок березня 2026 року до найнижчого показника із березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки .

Золото тане на очах

На початку січня 2026 року золоті резерви Росії сягали 2 326 тонн. До березня вони скоротилися на 15 тонн. Це мінімальний обсяг із березня 2022 року, що свідчить про системне виснаження одного з головних фінансових резервів країни.

Загальний обсяг міжнародних резервів РФ у лютому зменшився з 833,6 млрд до 809,3 млрд доларів.

Однак реальна картина гірша: близько 300 млрд доларів із цієї суми - заморожені активи, які Кремль не може використати. Золото становить майже 47% резервів, тобто фактично залишається головним ліквідним інструментом.

Як РФ обходить санкції через золото

У листопаді 2025 року Центробанк РФ уперше вдався до продажу золота на внутрішньому ринку - раніше регулятор цього уникав і лише накопичував метал. Відтоді обсяги реалізації зростають.

Механізм такий:

ЦБ обмінює золото на юані;

комерційні банки, які потрапили під менш жорсткі санкції, вивозять метал і продають його на зовнішніх ринках;

отриману виручку банки залишають собі для підтримки ліквідності.

Чому це відбувається

Тиск на російські резерви зумовлений кількома причинами:

потребою закривати дефіцит бюджету;

втратою доступу до долара та євро через санкції;

необхідністю зберігати юаневу ліквідність для валютних інтервенцій.

Це відбувається на тлі протилежної світової тенденції: більшість центробанків інших країн нарощують золоті запаси, щоб захиститися від коливань долара.

Структурна вразливість російської фінансової системи

Золото в Росії перетворилося зі стратегічного резерву на короткострокове джерело ліквідності. Паралельно зростає залежність від юаня та китайської фінансової системи - причому для Пекіна це лише зміцнює позиції у відносинах із Москвою.