Главная » Новости » В мире

Золото в обмен на юани: санкции вынуждают Россию распродавать свои резервы

21:11 30.03.2026 Пн
3 мин
Пекин получает российское золото, пока Кремль теряет финансовую независимость
aimg Екатерина Коваль
Золото в обмен на юани: санкции вынуждают Россию распродавать свои резервы Фото: Центральный банк России (Getty Images)

Золотые резервы России по состоянию на начало марта 2026 года до самого низкого показателя с марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.

Золото тает на глазах

В начале января 2026 года золотые резервы России достигали 2 326 тонн. К марту они сократились на 15 тонн. Это минимальный объем с марта 2022 года, что свидетельствует о системном истощении одного из главных финансовых резервов страны.

Общий объем международных резервов РФ в феврале уменьшился с 833,6 млрд до 809,3 млрд долларов.

Однако реальная картина хуже: около 300 млрд долларов из этой суммы - замороженные активы, которые Кремль не может использовать. Золото составляет почти 47% резервов, то есть фактически остается главным ликвидным инструментом.

Как РФ обходит санкции через золото

В ноябре 2025 года Центробанк РФ впервые прибегнул к продаже золота на внутреннем рынке - ранее регулятор этого избегал и только накапливал металл. С тех пор объемы реализации растут.

Механизм следующий:

  • ЦБ обменивает золото на юани;

  • коммерческие банки, попавшие под менее жесткие санкции, вывозят металл и продают его на внешних рынках;

  • полученную выручку банки оставляют себе для поддержания ликвидности.

Почему это происходит

Давление на российские резервы обусловлено несколькими причинами:

  • необходимостью закрывать дефицит бюджета;

  • потерей доступа к доллару и евро из-за санкций;

  • необходимостью сохранять юаневую ликвидность для валютных интервенций.

Это происходит на фоне противоположной мировой тенденции: большинство центробанков других стран наращивают золотые запасы, чтобы защититься от колебаний доллара.

Структурная уязвимость российской финансовой системы

Золото в России превратилось из стратегического резерва в краткосрочный источник ликвидности. Параллельно растет зависимость от юаня и китайской финансовой системы - причем для Пекина это лишь укрепляет позиции в отношениях с Москвой.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине страны G7 и ЕС заморозили около 300 млрд долларов российских резервов.

Россия начала распродавать золото из своих резервов еще в январе 2026 года. Тогда Центробанк РФ впервые за долгое время сократил запасы металла, воспользовавшись скачком мировых цен до исторического максимума. Как сообщало РБК-Украина, Кремль таким образом компенсирует дыры в бюджете из-за дефицита нефтедолларов.

По данным Службы внешней разведки Украины, Россия резко нарастила экспорт золота в Китай - в 2025 году он увеличился на 800%. При этом объемы резервов в стране сократились до рекордно низкого уровня за последние годы.

