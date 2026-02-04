"Золота лихоманка" в ОРЛО: окупанти шукають скарби, поки шахтарі сидять без копійки

Читайте також: У тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну заробітну плату.

За словами чиновника, на території Ровеньківської громади окупанти видали чотири ліцензії на розвідку та видобуток корисних копалин, зокрема, золота, а також на геологічне вивчення надр для пошуку супутніх металів.

І це при тому, що місцеві шахтарі вже пів року не бачать зароблених грошей.

Золото, якого немає

Центром чергової "афери століття" стала Ровеньківська громада. Тут, на Бобриківському родовищі, загарбники збираються "відновлювати" видобуток дорогоцінного металу. Втім, основні запаси золота там вичерпались ще у ХІХ столітті.

До речі, це вже не перша спроба імітувати промисловий прорив. Так, півтора року тому подібні аукціони та спроби "інвестицій" закінчилися збитками. Зараз же окупанти знову видали чотири ліцензії, обіцяючи "золоті гори", щоб відволікти увагу від повного краху вугільної галузі.

Шахтарські борги: реальність замість мрій

На фоні казок про золоті копальні, реальний сектор економіки ОРЛО перебуває в комі. Навіть на шахті "Білоріченська", яка завжди вважалася прибутковою та успішною, ситуація критична: