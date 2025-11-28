ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Шахтні води Донбасу: окупанти просувають токсичний сурогат як "тимчасове рішення"

Тимчасово окуповані території України , П'ятниця 28 листопада 2025 04:41
Шахтні води Донбасу: окупанти просувають токсичний сурогат як "тимчасове рішення" Фото: люди в окупованому Донецьку стоять в черзі за питною водою (Telegram itsdonetsk)
Автор: Марина Балабан

Окупаційна влада на тимчасово окупованій Донеччині почала інформаційну підготовку населення до вживання шахтних вод як "альтернативу" питному водопостачанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Аналітики ЦНС фіксують: Росія запускає кампанію з легалізації використання шахтних вод як "тимчасового рішення", підміняючи зруйновану інфраструктуру токсичним сурогатом.

За оцінками експертів, шахтні води Донбасу містять надмірну мінералізацію, важкі метали, сульфати, нафтопродукти, радіонукліди та промислові хімікати - навіть російські екологи визнають, що вони можуть бути лише технічними, стверджують у ЦНС.

Паралельно окупаційна влада просуває пропаганду про "успішний досвід Кузбасу", намагаючись змусити людей повірити, що шахтна вода може стати "новим ресурсом".

У ЦНС встановили, що технології, які використовують у російських промислових регіонах, не забезпечують видалення радіонуклідів, важких металів та отруйних органічних сполук.

У підійнятих шахтних водах Донбасу фіксуються свинець, кадмій, миш'як, ртуть, а також залишки мононітрохлорбензолу - критично токсичної речовини. Воду з таких резервуарів у жодному разі не можна пити.

Радіаційний фактор

Ситуацію ускладнює радіаційний фактор. Так, на шахті "Юнком", де у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, окупаційна влада ще у 2018 році припинила відкачку води. Це призвело до затоплення виробок і ризику розгерметизації радіоактивної капсули.

Фахівці попереджають: підземна радіація може потрапити у водоносні горизонти, після чого будь-яке "очищення" стає технічно неможливим.

"Канал "Сіверський Донець - Донбас" зруйновано, водозабори знаходяться в зоні бойових дій, а інженерна інфраструктура або знищена, або некерована. Замість інвестицій у ремонт окупаційна адміністрація намагається маскувати катастрофу, пропонуючи отруту під виглядом води", - інформують у ЦНС.

Фахівці попереджають: вживання шахтної води створює пряму загрозу здоров’ю.

Важкі метали накопичуються у печінці та кістках, викликають анемію, ураження нирок, неврологічні порушення, а у дітей - затримку розвитку та підвищений ризик онкологічних захворювань.

Радіонукліди підсилюють канцерогенний ефект. Надлишок солей спричиняє гіпертонію, серцеву недостатність та дегідратацію.

Як Москва розігрує "гуманітарну допомогу" на Донбасі

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦНС писало про те, що під виглядом гуманітарної ініціативи на Донбасі розгортається масштабна схема з освоєння російських коштів.

Москва направила десятки мільйонів рублів на відновлення водопровідних систем і забезпечення міст водою. Натомість замість реального ремонту комунікацій окупаційна влада організовує "марафони допомоги" і роздає пластикові відра.

За оцінками експертів, ці дії - спроба прикрити масштабні розкрадання і відзвітувати перед Москвою про "виконання завдань".

