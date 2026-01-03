ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Борг із зарплат і дефіцит води: що відбувається на окупованій Луганщині

Луганська область, Субота 03 січня 2026 10:20
UA EN RU
Борг із зарплат і дефіцит води: що відбувається на окупованій Луганщині Фото: у Луганській області спостерігається дефіцит води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну заробітну плату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Олексія Харченка.

"Попри чисельні обіцянки, із гірниками у так званій "ЛНР" російські інвестори не розрахувалися напередодні Нового року. Зокрема, на шахті "Білоріченська", що біля Лутугиного, видали лише частину коштів, які мали надійти чотири місяці тому", - повідомив Харченко.

При цьому, за його словами, видобуток енергетичного вугілля марки "Г" на зазначеному об’єкті тривав упродовж усього року.

Окрім того, в окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська.

"Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної позначки", - розповів глава ОВА.

Ситуація у Луганській області

Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

Також раніше ми повідомляли, що у Луганську річка Лугань перетворилася на токсичний колектор: промислові підприємства систематично скидають відходи просто у воду, створюючи загрозу для екології та здоров'я місцевих жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Водопостачання Війна в Україні
Новини
У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла
У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем