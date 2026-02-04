"Золотая лихорадка" в ОРЛО: оккупанты ищут сокровища, пока шахтеры сидят без копейки

Читайте также: Во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату.

По словам чиновника, на территории Ровеньковской общины оккупанты выдали четыре лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, в частности, золота, а также на геологическое изучение недр для поиска сопутствующих металлов.

И это при том, что местные шахтеры уже полгода не видят заработанных денег.

Золото, которого нет

Центром очередной "аферы века" стала Ровеньковская громада. Здесь, на Бобриковском месторождении, захватчики собираются "восстанавливать" добычу драгоценного металла. Впрочем, основные запасы золота там исчерпались еще в XIX веке.

Кстати, это уже не первая попытка имитировать промышленный прорыв. Так, полтора года назад подобные аукционы и попытки "инвестиций" закончились убытками. Сейчас же оккупанты снова выдали четыре лицензии, обещая "золотые горы", чтобы отвлечь внимание от полного краха угольной отрасли.

Шахтерские долги: реальность вместо мечты

На фоне сказок о золотых приисках, реальный сектор экономики ОРЛО находится в коме. Даже на шахте "Белореченская", которая всегда считалась прибыльной и успешной, ситуация критическая: