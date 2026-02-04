"Золотая лихорадка" в ОРЛО: оккупанты ищут сокровища, пока шахтеры сидят без копейки

Оккупанты в ОРЛО имитируют добычу золота XIX века, чтобы скрыть крах угольной отрасли и полугодовые долги по зарплате перед шахтерами.
Как пишет РБК-Украина, о ситуации в регионе сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
Читайте также: Во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату.
По словам чиновника, на территории Ровеньковской общины оккупанты выдали четыре лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, в частности, золота, а также на геологическое изучение недр для поиска сопутствующих металлов.
И это при том, что местные шахтеры уже полгода не видят заработанных денег.
Центром очередной "аферы века" стала Ровеньковская громада. Здесь, на Бобриковском месторождении, захватчики собираются "восстанавливать" добычу драгоценного металла. Впрочем, основные запасы золота там исчерпались еще в XIX веке.
Кстати, это уже не первая попытка имитировать промышленный прорыв. Так, полтора года назад подобные аукционы и попытки "инвестиций" закончились убытками. Сейчас же оккупанты снова выдали четыре лицензии, обещая "золотые горы", чтобы отвлечь внимание от полного краха угольной отрасли.
На фоне сказок о золотых приисках, реальный сектор экономики ОРЛО находится в коме. Даже на шахте "Белореченская", которая всегда считалась прибыльной и успешной, ситуация критическая:
Задержки выплат: Горняки последний раз получали зарплату еще летом 2025 года.
Пустые обещания: Новые "хозяева" из РФ вместо обещанной модернизации просто выкачивают ресурсы, не платя за труд.
Отсутствие перспектив: Несмотря на наличие прибыли от реализации угля, деньги до рабочих не доходят.
Как писало РБК-Украина, оккупационные власти на временно оккупированной Донетчине начали информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативу" питьевому водоснабжению.
Также ранее мы сообщали, что в Луганске река Лугань превратилась в токсичный коллектор. Там промышленные предприятия регулярно выливают отходы прямо в водоемы, что представляет серьезную угрозу для экологии и здоровья местного населения.