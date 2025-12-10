Екологічна катастрофа в Луганську: вода, ґрунт і здоров'я під загрозою

У Луганську річка Лугань перетворилася на токсичний колектор: промислові підприємства систематично скидають відходи просто у воду, створюючи загрозу для екології та здоров'я місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Окупаційна влада роками не втручається в діяльність "лояльних" підприємств, що перетворює річки на відкриті стоки.

Наслідки подібних забруднень можуть бути довгостроковими та незворотними, а вплив на екосистему регіону - руйнівним.

Експерти ЦНС зазначають, що йдеться про токсичні нафтохімічні або змішані стоки, які завдають шкоди воді, ґрунту, птахам і здоров'ю людей.

Контролюючі органи фактично не функціонують: перевірок, розслідувань чи реакції на забруднення не проводиться.

За спостереженнями аналітиків, зливові стоки посилюються після показових "очищень", проведених для звітності перед перевірками.

