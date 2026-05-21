Снятие санкций с белорусских удобрений поможет Путину: в ОП указали на важный момент

От снятия санкций с белорусского калия Россия в целом ничего не потеряет. Такой шаг может только помочь российскому диктатору Владимиру Путину.

Литвина попросили прокомментировать слухи о том, что США якобы просят Украину повлиять на ЕС и добиться снятия санкций с белорусских удобрений.

Он отметил, что детали двустороннего общения раскрывать некорректно.

"Все видят этот "движ" по калию, и вряд ли это может помочь приблизить мир, скорее это придает уверенности Путину, что и он досидит до ослабления санкций", - объяснил Литвин.

Также советник президента обратил внимание, что если санкции на белорусский калий снимут и Россия чуть меньше заработает на продаже или транзите удобрений, существенного влияния на ситуацию это не даст.

"Может, они расходы на Лукашенко (самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко - ред.) немного сократят, потому что он сам сможет больше зарабатывать, и в целом они ничего не потеряют. И там вопрос не столько в этом, сколько в самом подходе, что санкции могут ослабляться", - добавил он.