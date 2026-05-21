Снятие санкций с белорусских удобрений поможет Путину: в ОП указали на важный момент

18:44 21.05.2026 Чт
aimg Иван Носальский
Снятие санкций с белорусских удобрений поможет Путину: в ОП указали на важный момент Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
От снятия санкций с белорусского калия Россия в целом ничего не потеряет. Такой шаг может только помочь российскому диктатору Владимиру Путину.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Литвина попросили прокомментировать слухи о том, что США якобы просят Украину повлиять на ЕС и добиться снятия санкций с белорусских удобрений.

Он отметил, что детали двустороннего общения раскрывать некорректно.

"Все видят этот "движ" по калию, и вряд ли это может помочь приблизить мир, скорее это придает уверенности Путину, что и он досидит до ослабления санкций", - объяснил Литвин.

Также советник президента обратил внимание, что если санкции на белорусский калий снимут и Россия чуть меньше заработает на продаже или транзите удобрений, существенного влияния на ситуацию это не даст.

"Может, они расходы на Лукашенко (самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко - ред.) немного сократят, потому что он сам сможет больше зарабатывать, и в целом они ничего не потеряют. И там вопрос не столько в этом, сколько в самом подходе, что санкции могут ослабляться", - добавил он.

Слухи о санкциях против Беларуси

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что США якобы попросили Украину обсудить с Евросоюзом возможность смягчения санкций против белорусского калия.

Калийные удобрения были одной из ключевых экспортных позиций Беларуси до 2022 года.

По информации журналистов, США якобы считают, что смягчение санкций может повлиять на внешнюю политику Беларуси.

