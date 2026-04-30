Зняття з розшуку та "бронь" за гроші: співробітникам ТЦК на Київщині оголосили підозру

Учасники схеми налагодили незаконний "сервіс", який дозволяв військовозобов’язаним уникати призову. За анулювання повістки вони вимагали від 1,5 до 2 тисяч доларів.

Зняття особи з розшуку коштувало 5000 доларів. Найдорожчою послугою було оформлення фіктивного бронювання через підприємство зі статусом критично важливого - за це просили від 7000 до 10 000 доларів.

Організаторами оборудки виявилися інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який наразі проходить службу на Чернігівщині. До групи залучили заступника директора підприємства з виробництва спецодягу та тактичного взуття.

Посадовець оформлював чоловіків на роботу лише "на папері" для отримання "броні". Фактично жоден із таких "працівників" на підприємстві не працював.

Затримання та підозра

Фігурантів затримали "на гарячому" під час отримання грошей за зняття людини з розшуку. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи та готівку.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про тримання підозрюваних під вартою.