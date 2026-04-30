Снятие с розыска и "бронь" за деньги: сотрудникам ТЦК на Киевщине объявили подозрение

Участники схемы наладили незаконный "сервис", который позволял военнообязанным избегать призыва. За аннулирование повестки они требовали от 1,5 до 2 тысяч долларов.

Снятие лица с розыска стоило 5000 долларов. Самой дорогой услугой было оформление фиктивного бронирования через предприятие со статусом критически важного - за это просили от 7000 до 10 000 долларов.

Организаторами сделки оказались инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который сейчас проходит службу на Черниговщине. К группе привлекли заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви.

Чиновник оформлял мужчин на работу только "на бумаге" для получения "брони". Фактически ни один из таких "работников" на предприятии не работал.

Задержание и подозрение

Фигурантов задержали "на горячем" во время получения денег за снятие человека с розыска. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы и наличные.

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом путем вымогательства, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно).

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о содержании подозреваемых под стражей.