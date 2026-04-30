Снятие с розыска и "бронь" за деньги: сотрудникам ТЦК на Киевщине объявили подозрение

В Белой Церкви разоблачили схему уклонения от мобилизации, где за деньги аннулировали повестки и оформляли фиктивное бронирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской областной прокуратуры.
Участники схемы наладили незаконный "сервис", который позволял военнообязанным избегать призыва. За аннулирование повестки они требовали от 1,5 до 2 тысяч долларов.
Снятие лица с розыска стоило 5000 долларов. Самой дорогой услугой было оформление фиктивного бронирования через предприятие со статусом критически важного - за это просили от 7000 до 10 000 долларов.
Организаторами сделки оказались инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который сейчас проходит службу на Черниговщине. К группе привлекли заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви.
Чиновник оформлял мужчин на работу только "на бумаге" для получения "брони". Фактически ни один из таких "работников" на предприятии не работал.
Фигурантов задержали "на горячем" во время получения денег за снятие человека с розыска. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы и наличные.
Фото: задержание и обыски у сотрудников ТЦК (kobl.gp.gov.ua)
Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом путем вымогательства, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно).
Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о содержании подозреваемых под стражей.
