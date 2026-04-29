У мережі пишуть про затримання співробітників ТЦК на Київщині: призначено розслідування
Співробітників одного з районних ТЦК та СП Київської області затримали в ході заходів СБУ та прокуратури. Київський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування і перебуває на зв'язку з правоохоронцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Київського обласного ТЦК та СП.
Що відомо про затримання
В мережі поширилася інформація про затримання низки осіб під час спільних заходів СБУ та прокуратури. Серед затриманих могли бути військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП Київської області.
Начальник Київського обласного ТЦК та СП призначив службове розслідування. Керівництво як районного, так і обласного ТЦК перебуває на постійному зв'язку з правоохоронними органами.
За результатами розслідування громадськість повідомлять додатково. Відомство закликало поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел.
На Закарпатті суд уперше визнав працівника ТЦК винним у перешкоджанні діяльності уповноваженого з прав людини під час перевірки. Йшлося про спробу приховати незаконне утримання людей та застосування кайданок.
Це лише один із низки резонансних випадків. Днями в селі Струмівка на Волині стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільним. Чоловік у формі погрожував зброєю, а потім скинув із даху розшукуваного, впавши разом із ним.
У Києві судитимуть двох військових ТЦК через смерть мобілізованого під час його транспортування до столиці.
На Харківщині викрили групу співробітників ТЦК, які катували цивільних і примушували їх підписувати документи про скасування відстрочки від призову.