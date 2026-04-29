У мережі пишуть про затримання співробітників ТЦК на Київщині: призначено розслідування

Співробітників одного з районних ТЦК та СП Київської області затримали в ході заходів СБУ та прокуратури. Київський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування і перебуває на зв'язку з правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Київського обласного ТЦК та СП.

Що відомо про затримання

В мережі поширилася інформація про затримання низки осіб під час спільних заходів СБУ та прокуратури. Серед затриманих могли бути військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП Київської області.

Начальник Київського обласного ТЦК та СП призначив службове розслідування. Керівництво як районного, так і обласного ТЦК перебуває на постійному зв'язку з правоохоронними органами.

За результатами розслідування громадськість повідомлять додатково. Відомство закликало поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел.