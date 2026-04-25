Працівник ТЦК вперше отримав вирок за перешкоджання омбудсмену

У Закарпатській області суд уперше визнав працівника ТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника Омбудсмана під час перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Омбудсмана Дмитра Лубінця в Telegram.

Йдеться про рішення Ужгородського міськрайонного суду, який встановив факт перешкоджання під час моніторингового візиту. Представникам Омбудсмана не надали доступ до приміщень і необхідної інформації.

За словами Лубінця, такі випадки мають системний характер і трапляються в різних регіонах.

"Це недопуск до приміщень, ненадання інформації, спроби блокування візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП. Такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання нашого мандату", - зазначив він.

Омбудсман також наголосив, що під час перевірки на Закарпатті могли намагатися приховати серйозні порушення, зокрема ймовірне незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

"Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними. Це чіткий сигнал - парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що матеріали щодо можливих порушень уже передані до правоохоронних органів.

За словами Омбудсмана, всі випадки перешкоджання його діяльності надалі перебуватимуть під особистим контролем і отримуватимуть юридичну оцінку.

"Ми послідовно доводимо ці справи до результату - і вже маємо приклади, коли це підтверджується судовими рішеннями. Це про просту і принципову річ: закон має працювати для всіх однаково", - підсумував він.

