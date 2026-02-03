Зняття готівки за новими правилами: що і для кого змінив "ПриватБанк"

"ПриватБанк" запровадив пільговий режим зняття готівки на касах для власників бізнес-карток у період блекаутів. Однак нові умови діятимуть лише певний час.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби банківської установи.
Громадянам розповіли, що у період блекаутів "ПриватБанк" запустив для українського бізнесу зняття готівки на касі без комісій при оплаті товарів бізнес-картками.
Таке рішення схвалили для того, щоб полегшити роботу бізнесу за умов дефіциту електрики.
Тобто "ПриватБанк" зробив більш доступною послугу, яка спрощує доступ до готівки при оплаті товарів бізнес-картками для:
Повідомляється, що знімати готівку без комісій банку - прямо на касах торгових точок під час оплати покупок - можуть власники бізнес-карток Visa та Mastercard:
"Такий формат орієнтований на типові потреби малого бізнесу: дрібні закупівлі, операційні витрати та швидкі розрахунки", - пояснили українцям.
Згідно з інформацією "ПриватБанку", запущена для представників бізнесу послуга доступна у більш ніж 200 000 торгових точках по всій Україні.
До них належать:
"Зокрема АТБ, "Сільпо", OKKO та інші", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що це - одна з найбільших за покриттям мереж доступу до готівки на ринку.
У банківській установі повідомили, що після запуску нової послуги:
При цьому максимальна сума одного зняття становить до 6 000 гривень.
А кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою - до трьох разів на день.
Член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв поділився, що така пропозиція є частиною стратегії підтримки малого та середнього бізнесу (коли банк адаптує сервіси до реальних бізнес-сценаріїв клієнтів).
"Ми підтримуємо бізнес не лише фінансуванням, а й зручними та доступними сервісами для щоденної роботи", - додав він.
Посадовець нагадав, що "для підприємця важливо мати швидкий доступ до коштів без зайвих витрат і втрати часу".
Саме на це спрямована ця ініціатива, яка "стимулює активніше використання бізнес-карток у повсякденних розрахунках".
Окремою перевагою сервісу є доступність навіть у кризових умовах та додаткова операційну надійність у нестабільному середовищі.
"Зняття готівки на касі можливе навіть під час відключень електроенергії, коли доступ до відділень банку чи банкоматів може бути обмеженим", - підсумували у "ПриватБанку".
