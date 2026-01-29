ua en ru
Знову без світла: "Укренерго" попередило про графіки відключень на 30 січня

Україна, Четвер 29 січня 2026 18:20
Знову без світла: "Укренерго" попередило про графіки відключень на 30 січня Фото: відключення світла 30 січня будуть діяти у всіх областях (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В п'ятницю, 30 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти у всіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Обмеження на всій території країни продовжують діяти внаслідок масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

Водночас "Укренерго" закликало українців ощадливо користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, в ніч та зранку 29 січня росіяни били по об'єктах енергетики у кількох областях України. Внаслідок обстрілів зафіксовані знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

З опівночі 29 січня у Києві запровадили тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося запровадити графіки з тим обсягом світла, який наразі доступний.

Зазначимо, з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергосистемі є найскладнішою від початку повномасштабної війни. Він наголосив, що 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила, що міжнародні партнери оголосили про намір надати Україні нові пакети допомоги. Зокрема, вони міститимуть генератори.

