Главная » Бизнес » Энергетика

Опять без света: "Укрэнерго" предупредило о графиках отключений на 30 января

Украина, Четверг 29 января 2026 18:20
UA EN RU
Опять без света: "Укрэнерго" предупредило о графиках отключений на 30 января Фото: отключения света 30 января будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 30 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

В течение дня для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Ограничения на всей территории страны продолжают действовать в результате массированных комбинированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

В то же время "Укрэнерго" призвало украинцев экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, в ночь и утром 29 января россияне били по объектам энергетики в нескольких областях Украины. В результате обстрелов зафиксированы обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

С полуночи 29 января в Киеве ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

Отметим, с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергосистеме является самой сложной с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что международные партнеры объявили о намерении предоставить Украине новые пакеты помощи. В частности, они будут содержать генераторы.

Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
