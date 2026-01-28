Росіяни били по енергетиці всю ніч: у Міненерго розповіли, де є знеструмлення
Російські війська всю ніч та зранку атакували об'єкти енергетики у кількох областях України, в результаті зафіксовані знеструмлення у чотирьох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили у Міненерго.
У столиці та на території Київської області й надалі спостерігається суттєва нестача електроенергії. Обстановка залишається напруженою, тому енергетики змушені вдаватися до екстрених відключень.
По всій Україні запроваджені графіки погодинного обмеження електропостачання для населення. Найбільш критичною залишається ситуація в прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнюється постійними бойовими діями.
Вплив негоди
Через складні погодні умови – налипання мокрого снігу та ожеледь – на ранок 28 січня знеструмлені близько 730 населених пунктів в одинадцяти областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Харківській та Чернігівській.
Рівень споживання
Енергетики зазначають, що споживання електроенергії дещо знизилось. Станом на 9:30 28 січня цей показник був на 2,3% нижчим порівняно з аналогічним часом попередньої доби. Такі зміни зумовлені великою кількістю знеструмлених споживачів через ворожі атаки, а також складними погодними умовами в окремих регіонах країни.
Водночас 27 січня пікове добове споживання було зафіксоване у денний час і відповідало рівню максимального навантаження попереднього дня - понеділка, 26 січня.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 січня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення електроенергії через обстріли РФ. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень.