Знову без світла: в "Укренерго" попередили про відключення 15 січня
В Україні 15 січня продовжиться дія погодинних відключень електроенергії для населення. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетики. При цьому в "Укренерго" знову не назвали кількість одночасно задіяних під час відключення черг.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, за даними Міненерго, нацскладніша ситуація зі світлом в Україні через російські теракти станом на ранок 14 січня залишається у столичному регіоні – Києві та області. В столиці діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.
При цьому прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що за відсутності нових атак російських окупантів ситуація зі світлом в Києві покращиться вже у четвер, 15 січня. А новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль підкреслив, що Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом після ударів РФ, ніж Київ. Тому тепер в столиці доводиться вживати кризових заходів.
Загалом через атаки росіян погодинні відключення для населення 14 січня діють по всій Україні. докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.