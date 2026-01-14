ua en ru
Знову без світла: в "Укренерго" попередили про відключення 15 січня

Україна, Середа 14 січня 2026 18:06
UA EN RU
Знову без світла: в "Укренерго" попередили про відключення 15 січня Ілюстративне фото: відключення світла будуть тривати увесь день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Україні 15 січня продовжиться дія погодинних відключень електроенергії для населення. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетики. При цьому в "Укренерго" знову не назвали кількість одночасно задіяних під час відключення черг.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, за даними Міненерго, нацскладніша ситуація зі світлом в Україні через російські теракти станом на ранок 14 січня залишається у столичному регіоні – Києві та області. В столиці діють екстрені або аварійні відключення електроенергії. При цьому на одному березі столиці ситуація зі світлом складніша, ніж на іншому.

При цьому прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що за відсутності нових атак російських окупантів ситуація зі світлом в Києві покращиться вже у четвер, 15 січня. А новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль підкреслив, що Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом після ударів РФ, ніж Київ. Тому тепер в столиці доводиться вживати кризових заходів.

Загалом через атаки росіян погодинні відключення для населення 14 січня діють по всій Україні. докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

