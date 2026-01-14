Знову без світла: в "Укренерго" попередили про відключення 15 січня

В Україні 15 січня продовжиться дія погодинних відключень електроенергії для населення. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетики. При цьому в "Укренерго" знову не назвали кількість одночасно задіяних під час відключення черг.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.