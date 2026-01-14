ua en ru
Опять без света: в "Укрэнерго" предупредили об отключениях 15 января

Украина, Среда 14 января 2026 18:06
Опять без света: в "Укрэнерго" предупредили об отключениях 15 января Иллюстративное фото: отключения света будут продолжаться весь день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Украине 15 января продолжится действие почасовых отключений электроэнергии для населения. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетики. При этом в "Укрэнерго" снова не назвали количество одновременно задействованных во время отключения очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Минэнерго, нацсложная ситуация со светом в Украине из-за российских терактов по состоянию на утро 14 января остается в столичном регионе - Киеве и области. В столице действуют экстренные или аварийные отключения электроэнергии. При этом на одном берегу столицы ситуация со светом сложнее, чем на другом.

При этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что при отсутствии новых атак российских оккупантов ситуация со светом в Киеве улучшится уже в четверг, 15 января. А новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом после ударов РФ, чем Киев. Поэтому теперь в столице приходится принимать кризисные меры.

В целом из-за атак россиян почасовые отключения для населения 14 января действуют по всей Украине. подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина.

