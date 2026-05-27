Знову снарядний голод для ЗСУ? "Чеська ініціатива" скоротилась вдвічі, каже Петр Павел

Кількість держав, які фінансують "чеську ініціативу" з купівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі. Зараз участь у програмі беруть лише дев'ять країн замість вісімнадцяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела в інтерв’ю Financial Times.
Ситуація з фінансовою підтримкою різко змінилася після грудневих виборів 2025 року. Новий прем'єр-міністр Чехії Бабіш частково будував свою кампанію на антиукраїнських гаслах й одразу після інавгурації він пообіцяв виборцям, що країна не платитиме за зброю для Києва.
Позиція Бабіша вплинула на іноземних партнерів, пояснює президент Чехії Петер Павел. Деякі країни-донори почали сумніватися в доцільності підтримки. Вони вважають дивним фінансувати проєкт, який ігнорує влада країни-організатора.
"Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок", - заявив чеський лідер.
Чеська програма стала критично важливою для української артилерії. Вона забезпечує до 50 відсотків усіх снарядів великого калібру на фронті й альтернативи такому обсягу постачання наразі просто не існує.
За час роботи проєкту Україна отримала понад 4,4 мільйона набоїв, а це величезний ресурс для оборони. Тільки за один рік партнери передали майже 2 мільйони одиниць зброї.
Результати роботи ініціативи у цифрах:
Попри політичні ігри в Празі, ключові партнери не планують виходити з гри. Німеччина та скандинавські країни залишаються головними фінансовими донорами, адже вони розуміють критичну важливість стабільного постачання артилерії під час війни, йдеться в інтерв'ю.
Петр Павел наполягає на прозорості всіх процесів. Він запевняє, що доказів корупції немає. Президент навіть запропонував великим донорам призначити власних аудиторів, які можуть працювати разом із чеськими фахівцями для контролю витрат.
Зараз група сенаторів США з обох партій вимагає розблокувати військову допомогу Україні та союзникам на 600 мільйонів доларів. Сенатори надіслали листа міністру оборони Піту Гегсету з поясненням, що 400 млн доларів призначені для України, ще 200 млн - для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви.
Цей бюджет вже схвалений і дата надсилання грошей вже пройшла, проте країни так і не отримали фінансування від Штатів.
Тим часом ЄС вже фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро для закупівлі дронів. Ці кошти є частиною масштабного кредиту на загальну суму 90 млрд євро.