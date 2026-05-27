Опять снарядный голод для ВСУ? "Чешская инициатива" сократилась вдвое, говорит Петр Павел

Ситуация с финансовой поддержкой резко изменилась после декабрьских выборов 2025 года. Новый премьер-министр Чехии Бабиш частично строил свою кампанию на антиукраинских лозунгах и сразу после инаугурации он пообещал избирателям, что страна не будет платить за оружие для Киева.

Позиция Бабиша повлияла на иностранных партнеров, объясняет президент Чехии Петер Павел. Некоторые страны-доноры начали сомневаться в целесообразности поддержки. Они считают странным финансировать проект, который игнорируют власти страны-организатора.

"Инициатива все еще работает, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов делают финансовый вклад", - заявил чешский лидер.

Почему это снабжение невозможно заменить

Чешская программа стала критически важной для украинской артиллерии. Она обеспечивает до 50 процентов всех снарядов крупного калибра на фронте и альтернативы такому объему поставок пока просто не существует.

За время работы проекта Украина получила более 4,4 миллиона патронов, а это огромный ресурс для обороны. Только за один год партнеры передали почти 2 миллиона единиц оружия.

Результаты работы инициативы в цифрах:

Более 3 миллионов снарядов доставлено за 2024-2025 годы.

1,5 миллиона единиц ВСУ получили в 2024 году.

1,8 миллиона боеприпасов поступило в 2025 году.

Около 1 миллиона снарядов уже законтрактовано на 2026 год.

Кто продолжает поддерживать Украину

Несмотря на политические игры в Праге, ключевые партнеры не планируют выходить из игры. Германия и скандинавские страны остаются главными финансовыми донорами, ведь они понимают критическую важность стабильных поставок артиллерии во время войны, говорится в интервью.

Петр Павел настаивает на прозрачности всех процессов. Он уверяет, что доказательств коррупции нет. Президент даже предложил крупным донорам назначить собственных аудиторов, которые могут работать вместе с чешскими специалистами для контроля расходов.