Война в Украине

Опять снарядный голод для ВСУ? "Чешская инициатива" сократилась вдвое, говорит Петр Павел

Президент Чехии назвал главную причину, почему падает количество стран, готовых закупать боеприпасы для Украины
Фото: артиллерист ВСУ (Getty Images)

Количество государств, которые финансируют "чешскую инициативу" по покупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое. Сейчас участие в программе принимают лишь девять стран вместо восемнадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела в интервью Financial Times.

Ситуация с финансовой поддержкой резко изменилась после декабрьских выборов 2025 года. Новый премьер-министр Чехии Бабиш частично строил свою кампанию на антиукраинских лозунгах и сразу после инаугурации он пообещал избирателям, что страна не будет платить за оружие для Киева.

Позиция Бабиша повлияла на иностранных партнеров, объясняет президент Чехии Петер Павел. Некоторые страны-доноры начали сомневаться в целесообразности поддержки. Они считают странным финансировать проект, который игнорируют власти страны-организатора.

"Инициатива все еще работает, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов делают финансовый вклад", - заявил чешский лидер.

Почему это снабжение невозможно заменить

Чешская программа стала критически важной для украинской артиллерии. Она обеспечивает до 50 процентов всех снарядов крупного калибра на фронте и альтернативы такому объему поставок пока просто не существует.

За время работы проекта Украина получила более 4,4 миллиона патронов, а это огромный ресурс для обороны. Только за один год партнеры передали почти 2 миллиона единиц оружия.

Результаты работы инициативы в цифрах:

  • Более 3 миллионов снарядов доставлено за 2024-2025 годы.
  • 1,5 миллиона единиц ВСУ получили в 2024 году.
  • 1,8 миллиона боеприпасов поступило в 2025 году.
  • Около 1 миллиона снарядов уже законтрактовано на 2026 год.

Кто продолжает поддерживать Украину

Несмотря на политические игры в Праге, ключевые партнеры не планируют выходить из игры. Германия и скандинавские страны остаются главными финансовыми донорами, ведь они понимают критическую важность стабильных поставок артиллерии во время войны, говорится в интервью.

Петр Павел настаивает на прозрачности всех процессов. Он уверяет, что доказательств коррупции нет. Президент даже предложил крупным донорам назначить собственных аудиторов, которые могут работать вместе с чешскими специалистами для контроля расходов.

Что еще известно о помощи Украине

Сейчас группа сенаторов США из обеих партий требует разблокировать военную помощь Украине и союзникам на 600 миллионов долларов. Сенаторы направили письмо министру обороны Питу Хегсету с объяснением, что 400 млн долларов предназначены для Украины, еще 200 млн - для оборонных программ Эстонии, Латвии и Литвы.

Этот бюджет уже одобрен и дата отправки денег уже прошла, однако страны так и не получили финансирование от Штатов.

Тем временем ЕС уже финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов. Эти средства являются частью масштабного кредита на общую сумму 90 млрд евро.

