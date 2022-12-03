Розподіл злочинних ролей: Подоляк про зустріч Шойгу та Лукашенка у Мінську
Зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.
"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами", - йдеться у повідомленні.
Подоляк підкреслює, що сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.
"Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність", - додав Подоляк.
Нагадаємо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України та відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".
Раніше Лукашенко вигадав противника і заявляв, що його країні нібито "вдається його стримувати".
Також ми писали, що Лукашенко погрожував Україні повним знищенням.
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