Розподіл злочинних ролей: Подоляк про зустріч Шойгу та Лукашенка у Мінську

Зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність", - додав Подоляк.

Подоляк підкреслює, що сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.

"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України та відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".

Раніше Лукашенко вигадав противника і заявляв, що його країні нібито "вдається його стримувати".

Також ми писали, що Лукашенко погрожував Україні повним знищенням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.