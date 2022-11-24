"Далі повне знищення". Лукашенко жалюгідно закликав Україну до переговорів
Жалюгідний білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав Україну "зупинитися" й розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує "повне знищення".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.
За словами диктатора, на початку війни голова Кремля Володимир Путіна погрожував Україні "втратою державності", однак сьогодні країні загрожує "повне знищення".
"Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі - до того ж у величезній кількості - людей. Важко, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України", - заявив Лукашенко під час розмови з журналістами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, після масованих ударів Росії не може йти мова про мирні переговори з Кремлем.
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