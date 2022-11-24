"Далі повне знищення". Лукашенко жалюгідно закликав Україну до переговорів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza .

"Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі - до того ж у величезній кількості - людей. Важко, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України", - заявив Лукашенко під час розмови з журналістами.

За словами диктатора, на початку війни голова Кремля Володимир Путіна погрожував Україні "втратою державності", однак сьогодні країні загрожує "повне знищення".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, після масованих ударів Росії не може йти мова про мирні переговори з Кремлем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.