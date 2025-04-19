Знову набрехав? Після заяв Путіна про "великоднє перемир'я" обстріли не припинились

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я", яке нібито мало б діяти з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Кремль заявив, що це перемир'я введене з гуманітарних міркувань, і наголосили, що режим тиші діятиме лише за умови його "взаємного дотримання київським режимом".

У відповідь на це, Україна застерегла, що не довіряє словам Кремля через численні порушення попередніх домовленостей з Росією.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України важливі не слова, а конкретні дії з боку Росії, і повторив, що Київ ще в березні погодився на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, на що Росія відмовилася.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що позиція України залишається незмінною: мир на умовах Москви не можливий без реальних дій, а не просто заяв.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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