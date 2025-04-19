Опять наврал? После заявлений Путина о "пасхальном перемирии" обстрелы не прекратились

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что сегодня, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии", которое якобы должно было бы действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Кремль заявил, что это перемирие введено по гуманитарным соображениям, и отметили, что режим тишины будет действовать только при условии его "взаимного соблюдения киевским режимом".

В ответ на это, Украина предостерегла, что не доверяет словам Кремля из-за многочисленных нарушений предыдущих договоренностей с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России, и повторил, что Киев еще в марте согласился на предложение США о 30-дневном перемирии, на что Россия отказалась.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига добавил, что позиция Украины остается неизменной: мир на условиях Москвы невозможен без реальных действий, а не просто заявлений.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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