Знову графіки? "Укренерго" попередило про відключення світла 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, в усіх областях України відключатимуть світло за графіками. Крім того, для промисловості будуть застосовуватись обмеження потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Читайте також: В Україні стало менше відключень світла. Шмигаль назвав причину
"Укренерго" вчергове нагадало, що причина відключень електроенергії за графіками - наслідки масованих комбінованих обстрілів української енергетики.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Також всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіками.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України.
Попри масштабні пошкодження енергетики, Україна продовжує виробляти електроенергію. Зеленський наголосив, що це вдається завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об'єктів, а також підтримці партнерів у сфері ППО.
Зазначимо, що на цей час найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.
Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.
РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.