Знову графіки? "Укренерго" попередило про відключення світла 17 лютого

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України.

Попри масштабні пошкодження енергетики, Україна продовжує виробляти електроенергію. Зеленський наголосив, що це вдається завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об'єктів, а також підтримці партнерів у сфері ППО.

Зазначимо, що на цей час найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.