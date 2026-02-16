RU

Опять графики? "Укрэнерго" предупредило об отключениях света 17 февраля

Фото: в течение суток 17 февраля свет будут отключать во всех регионах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 17 февраля, во всех областях Украины будут отключать свет по графикам. Кроме того, для промышленности будут применяться ограничения мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: В Украине стало меньше отключений света. Шмыгаль назвал причину

"Укрэнерго" в очередной раз напомнило, что причина отключений электроэнергии по графикам - последствия массированных комбинированных обстрелов украинской энергетики.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Также всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графикам.

 

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что россияне в результате своих атак повредили все электростанции Украины.

Несмотря на масштабные повреждения энергетики, Украина продолжает производить электроэнергию. Зеленский отметил, что это удается благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов, а также поддержке партнеров в сфере ПВО.

Отметим, что на данный момент самая сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.

