Опять графики? "Укрэнерго" предупредило об отключениях света 17 февраля

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что россияне в результате своих атак повредили все электростанции Украины.

Несмотря на масштабные повреждения энергетики, Украина продолжает производить электроэнергию. Зеленский отметил, что это удается благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов, а также поддержке партнеров в сфере ПВО.

Отметим, что на данный момент самая сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.