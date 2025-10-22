Знову боїться ордеру на арешт? Путін не наважився їхати до ПАР на саміт G20

Пєсков підтвердив, що Путін особисто не буде присутній на саміті в ПАР, який відбудеться наприкінці листопада. Замість російського диктатора делегацію очолить інша людина.

"(Путін) не візьме особисто участь... Але Росія, як ми й говорили, буде представлена на гідному рівні", - заявив він.

При цьому Пєсков не пояснив, чому Путін відмовляється їхати до ПАР. Але схоже, річ у тім, що ПАР - підписант Римського статуту та зобов'язана виконувати рішення МКС. А на голову Путіна є ордер, який зобов'язує членів Римського статуту заарештувати диктатора.