UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Знову боїться ордеру на арешт? Путін не наважився їхати до ПАР на саміт G20

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін знову не полетить до Південноафриканської республіки (ПАР) на саміт G20 ("Велика двадцятка"). Скоріше за все, через ордер на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для росЗМІ.

Пєсков підтвердив, що Путін особисто не буде присутній на саміті в ПАР, який відбудеться наприкінці листопада. Замість російського диктатора делегацію очолить інша людина.

"(Путін) не візьме особисто участь... Але Росія, як ми й говорили, буде представлена на гідному рівні", - заявив він.

При цьому Пєсков не пояснив, чому Путін відмовляється їхати до ПАР. Але схоже, річ у тім, що ПАР - підписант Римського статуту та зобов'язана виконувати рішення МКС. А на голову Путіна є ордер, який зобов'язує членів Римського статуту заарештувати диктатора.

Ордер МКС на арешт Путіна: подробиці

Міжнародний кримінальний суд ще у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Йому інкримінували викрадення українських дітей. Разом із Путіним ордер на арешт видали також на голову так званої "дитячого омбудсмена" Марії Львової-Бєлової.

Теоретично, всі 125 країн-учасниць Римського статуту мають виконувати рішення МКС та терміново заарештувати диктатора. Проте цей принцип вже порушила Монголія у вересні 2024 року, а слідом за нею нещодавно виконувати ордер відмовився Таджикистан.

Угорщина також відмовилася виконувати рішення МКС, ба більше, Будапешт перебуває в процесі скасування свого приєднання до Римського статуту. Водночас ПАР не збирається порушувати зобов'язання перед МКС навіть заради Путіна - саме тому російський диктатор боїться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМКС