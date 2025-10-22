Опять боится ордера на арест? Путин не решился ехать в ЮАР на саммит G20

Песков подтвердил, что Путин лично не будет присутствовать на саммите в ЮАР, который состоится в конце ноября. Вместо российского диктатора делегацию возглавит другой человек.

"(Путин) не примет лично участие... Но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне", - заявил он.

При этом Песков не объяснил, почему Путин отказывается ехать в ЮАР. Но похоже, дело в том, что ЮАР - подписант Римского статута и обязана выполнять решения МУС. А на голову Путина есть ордер, который обязывает членов Римского статута арестовать диктатора.