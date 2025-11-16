ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Знову більше відключень світла: в "Укренерго" визначили графіки на 17 листопада

Україна, Неділя 16 листопада 2025 19:04
UA EN RU
Знову більше відключень світла: в "Укренерго" визначили графіки на 17 листопада Ілюстративне фото: відключення 17 листопада складуть до 4 черг одночасно (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 17 листопада продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключати будуть від однієї до чотирьох черг одночасно - у порівнянні з 16 листопада це погіршення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

В компанії заявили, що причина запровадження обмежень - це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури України. Зазначається, що відключати будуть від 1 до 4 черг одночасно, а діяти графіки будуть з 00:00 до 23:59.

Паралельно в той же час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" підкреслили, що протягом доби залежно від ситуації графіки можуть змінюватися.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.

Відключення світла в Україні діють після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. Через обстріл окупантів припинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", було пошкоджено чимало інших енергетичних об'єктів.

Російські окупанти продовжують здійснювати теракти проти енергетичної інфраструктури. Зокрема російські копії іранських ударних безпілотників "Шахед" атакували енергетичний об'єкт у Ніжині. Також пізніше було атаковано ще один енергетичний об'єкт на Чернігівщині.

При цьому в "Укренерго" раніше пообіцяли, що для більшості регіонів на вихідних нібито суттєво пом'якшать графіки відключень. Але в реальності усі вихідні світло відключали в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе