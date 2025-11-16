Знову більше відключень світла: в "Укренерго" визначили графіки на 17 листопада
В Україні 17 листопада продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключати будуть від однієї до чотирьох черг одночасно - у порівнянні з 16 листопада це погіршення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
В компанії заявили, що причина запровадження обмежень - це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури України. Зазначається, що відключати будуть від 1 до 4 черг одночасно, а діяти графіки будуть з 00:00 до 23:59.
Паралельно в той же час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" підкреслили, що протягом доби залежно від ситуації графіки можуть змінюватися.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.
Відключення світла в Україні діють після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. Через обстріл окупантів припинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", було пошкоджено чимало інших енергетичних об'єктів.
Російські окупанти продовжують здійснювати теракти проти енергетичної інфраструктури. Зокрема російські копії іранських ударних безпілотників "Шахед" атакували енергетичний об'єкт у Ніжині. Також пізніше було атаковано ще один енергетичний об'єкт на Чернігівщині.
При цьому в "Укренерго" раніше пообіцяли, що для більшості регіонів на вихідних нібито суттєво пом'якшать графіки відключень. Але в реальності усі вихідні світло відключали в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.