Знову більше відключень світла: в "Укренерго" визначили графіки на 17 листопада

В Україні 17 листопада продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключати будуть від однієї до чотирьох черг одночасно - у порівнянні з 16 листопада це погіршення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

В компанії заявили, що причина запровадження обмежень - це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури України. Зазначається, що відключати будуть від 1 до 4 черг одночасно, а діяти графіки будуть з 00:00 до 23:59.

Паралельно в той же час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" підкреслили, що протягом доби залежно від ситуації графіки можуть змінюватися.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.