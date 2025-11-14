ua en ru
В "Укренерго" анонсували пом'якшення графіків відключення на вихідних

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 16:28
В "Укренерго" анонсували пом'якшення графіків відключення на вихідних Фото: директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Україні на цих вихідних можуть дещо пом'якшити графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина в тому, що на вулиці доволі сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Зайченко зазначив, що з огляду на російські теракти важко прогнозувати ситуацію з графіками, оскільки невідомо, коли будуть наступні російські атаки на енергетику. Проте зараз прогнози демонструють, що на вихідних буде сонячна та тепла погода, що дозволить зменшити споживання електроенергії.

"Ми очікуємо зниження споживання, яке також пов'язане із тим, що будуть вихідні дні. Тому для побутових споживачів тривалість обмежень буде знижено", - підтвердив він.

Відключення світла в Україні: що відомо

Відключення світла в Україні значно посилилися після масованого ракетно-дронового удару російських окупантів по енергетичній інфраструктурі в ніч на 8 листопада. Зазначається, що це був найпотужніший обстріл за весь час повномасштабної війни. Через атаку повністю зупинено дві ТЕС "Центренерго", постраждали інші об'єкти.

Коментуючи наслідки терактів РФ, голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що ситуація в енергосистемі залишатиметься складною, проте протягом кількох тижнів очікується суттєве покращення.

Зазначимо, що з 8 листопада світло в деяких регіонах, де неможливо забезпечити покриття енергоспоживання, вимикають на щонайменше 10-12 годин на добу. 14 листопада така ситуація у регіонах зберігається.

