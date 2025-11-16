РФ вдарила "Геранями" по енергооб’єкту у Ніжині: десятки населених пунктів без світла

Учора вдень російські дрони-камікадзе "Герань" атакували енергетичний об’єкт у Ніжині, що призвело до масштабних відключень електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

Наразі відомо, що через ворожий удар без світла залишилися населені пункти в Ніжинському та Прилуцькому районах. Енергетики вже працюють на місці, відновлювальні роботи тривають.

Водночас за даними міської ради Ніжина, у місті наразі водопостачання відбувається по графіках. Зокрема, у разі відсутності електропостачання, 16 листопада водопостачання по Ніжину буде здійснюватися за наступним графіком:

з 06:00 до 09:00 години

з 17:00 до 20:00 години.

Окрім цього, удари по Ніжинщині пошкодили транспортну інфраструктуру.

Фото: наслідки обстрілу Чернігівської області (t.me/chernigivskaODA)

Під ворожий обстріл знову потрапила Семенівка - там дрон пошкодив адміністративну будівлю.

У Новгород-Сіверському районі, на Коропщині, після влучання безпілотника загорівся нежитловий будинок, а в будинку культури вибило вікна.

Загалом за минулу добу російські війська завдали по Чернігівській області 26 ударів, зафіксовано 42 вибухи.