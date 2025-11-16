Снова больше отключений света: в "Укрэнерго" определили графики на 17 ноября
В Украине 17 ноября продолжат действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Отключать будут от одной до четырех очередей одновременно - по сравнению с 16 ноября это ухудшение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
В компании заявили, что причина введения ограничений - это последствия российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры Украины. Отмечается, что отключать будут от 1 до 4 очередей одновременно, а действовать графики будут с 00:00 до 23:59.
Параллельно в то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение суток в зависимости от ситуации графики могут меняться.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - сказано в сообщении.
Отключения света в Украине действуют после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. Из-за обстрела оккупантов прекратили работу обе ТЭС "Центрэнерго", было повреждено немало других энергетических объектов.
Российские оккупанты продолжают совершать теракты против энергетической инфраструктуры. В частности российские копии иранских ударных беспилотников "Шахед" атаковали энергетический объект в Нежине. Также позже был атакован еще один энергетический объект на Черниговщине.
При этом в "Укрэнерго" ранее пообещали, что для большинства регионов на выходных якобы существенно смягчат графики отключений. Но в реальности все выходные свет отключали в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.