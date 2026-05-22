Знову атака дронів. У Росії перекрили виїзд із Ярославля в бік Москви

У ніч на 22 травня Росія знову зазнала атаки невідомих дронів. На тлі загрози безпілотників влада вирішила перекрити виїзд із Ярославля в бік Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Для початку зазначимо, що ніч почалася з публікації мера Москви Сергія Собяніна про те, що сили ППО нібито засекли два дрони, які летіли на столицю РФ.
Через годину росіяни почали скаржитися, що чують вибухи в Ярославлі. Загалом було чути близько 15-20 "потужних ударів", а перед цим у місті спрацювали сирени через загрозу атаки безпілотників.
Буквально за 20 хвилин губернатор регіону Михайло Євраєв відзвітував, що область була атакована невідомими дронамі, і що на цьому тлі перекрито трасу, яка веде з Ярославля до Москви.
"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку і його околиць, або обирайте маршрут минаючи цю ділянку", - написав він у Telegram.
Паблік SHOT уточнює, що йдеться про ділянку траси М-8 на виїзді з Ярославля.
Додамо, що наразі невідомо, чи було щось атаковано в Ярославлі.
Нагадаємо, за даними Reuters, практично всі найбільші НПЗ у центральній частині Росії повністю зупинили або істотно скоротили виробництво палива. Це сталося на тлі масштабних атак українських безпілотників.
Зокрема, сукупна потужність російський підприємств, які частково або повністю припинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік.
Також ми писали, що згідно з опитуванням фонду "Общественное мнение", обстріли території РФ стали турбувати росіян більше, ніж новини з фронту.