UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Знову атака дронів. У Росії перекрили виїзд із Ярославля в бік Москви

03:15 22.05.2026 Пт
2 хв
Що відомо про чергову атаку дронів?
aimg Едуард Ткач
Фото: губернатор Ярославської області закликав об'їжджати трасу (Getty Images)

У ніч на 22 травня Росія знову зазнала атаки невідомих дронів. На тлі загрози безпілотників влада вирішила перекрити виїзд із Ярославля в бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Один з найбільших НПЗ Росії частково зупинився після атаки дрона, - Reuters

Для початку зазначимо, що ніч почалася з публікації мера Москви Сергія Собяніна про те, що сили ППО нібито засекли два дрони, які летіли на столицю РФ.

Через годину росіяни почали скаржитися, що чують вибухи в Ярославлі. Загалом було чути близько 15-20 "потужних ударів", а перед цим у місті спрацювали сирени через загрозу атаки безпілотників.

Буквально за 20 хвилин губернатор регіону Михайло Євраєв відзвітував, що область була атакована невідомими дронамі, і що на цьому тлі перекрито трасу, яка веде з Ярославля до Москви.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку і його околиць, або обирайте маршрут минаючи цю ділянку", - написав він у Telegram.

Паблік SHOT уточнює, що йдеться про ділянку траси М-8 на виїзді з Ярославля.

Додамо, що наразі невідомо, чи було щось атаковано в Ярославлі.

Удари по РФ

Нагадаємо, за даними Reuters, практично всі найбільші НПЗ у центральній частині Росії повністю зупинили або істотно скоротили виробництво палива. Це сталося на тлі масштабних атак українських безпілотників.

Зокрема, сукупна потужність російський підприємств, які частково або повністю припинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік.

Також ми писали, що згідно з опитуванням фонду "Общественное мнение", обстріли території РФ стали турбувати росіян більше, ніж новини з фронту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМоскваЯрославльДрони