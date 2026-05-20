Сьогодні стартує основна сесія НМТ-2026: правила, заборони та що робити під час тривоги
Сьогодні, 20 травня, в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026. Цьогоріч тестування проходитиме за вже знайомою моделлю, але з посиленими заходами безпеки через війну та великою кількістю учасників за кордоном.
РБК-Україна зібрало головне, що потрібно знати вступникам перед початком НМТ.
Головне:
- Початок тестування: 20 травня в Україні розпочинається основна сесія НМТ-2026, яка триватиме до кінця червня.
- Рекордна кількість: Цьогоріч на тест зареєструвалися понад 355 тисяч осіб.
- Формат іспиту: Абітурієнти складають 4 предмети у два блоки з 20-хвилинною перервою.
- НМТ за кордоном: Іспити проведуть у 54 містах 32 країн світу за тими ж правилами, що й в Україні.
- Що мати з собою: Обов'язково взяти паспорт, роздрукований сертифікат учасника та запрошення.
- Суворі заборони: Телефони, навушники, флешки та шпаргалки категорично заборонені - за наявність гаджета учасника одразу дискваліфікують.
- Безпека під час тривоги: У разі повітряної загрози тестування призупиняється, а всі учасники та персонал зобов'язані негайно пройти до укриття.
- Отримання результатів: НМТ проходить за комп'ютерами, тому первинні бали пасажири побачать на екрані одразу після завершення тесту.
Скільки людей складатимуть НМТ
У 2026 році на НМТ зареєструвалися понад 355 тисяч учасників. Це приблизно на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.
Основна сесія тестування стартує 20 травня та триватиме майже щодня до кінця червня. У липні також проведуть додаткову сесію НМТ.
Яким буде НМТ-2026
Структура тестування залишиться такою ж, як у попередні роки. Вступники складатимуть чотири предмети:
- українську мову;
- математику;
- історію України;
- один предмет на вибір.
Тестування проходитиме у два блоки з 20-хвилинною перервою між ними.
Як повідомляла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, кардинальних змін у форматі цього року немає.
Водночас у тесті з фізики дещо спростили останню частину після аналізу результатів минулорічного тестування.
Де проходитиме НМТ за кордоном
Тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть у 54 містах 32 країн світу. Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Найбільше українських вступників складатимуть НМТ у Польщі, Німеччині та Чехії.
Тестування за кордоном проходитиме за тими ж правилами, що і в Україні. В УЦОЯО наголошують: принципи оцінювання залишаються однаковими незалежно від країни.
Що потрібно взяти із собою
У день тестування учасникам потрібно мати:
- паспорт або ID-картку (можна в застосунку "Дія");
- сертифікат учасника НМТ (потрібно заздалегідь завантажити та роздрукувати);
- запрошення на тестування (можна в електронному вигляді).
Також рекомендують взяти воду, легкий перекус і ручку для чернетки.
Що категорично заборонено
На НМТ не можна приносити:
- телефони;
- навушники;
- флешки;
- шпаргалки;
- будь-які технічні пристрої.
У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, його участь у тестуванні припинять.
Як діяти під час повітряної тривоги
Під час НМТ в Україні діятимуть посилені безпекові правила. Якщо пролунає повітряна тривога, учасники повинні:
- перейти в укриття;
- виконувати інструкції персоналу;
- залишатися там до завершення тривоги.
Де шукати запрошення та результати
Запрошення із датою, часом і місцем проведення тестування мали з’явитися в персональних кабінетах учасників до 10 травня.
В УЦОЯО наголошують:
- жодних SMS або листів із даними про НМТ не надсилають;
- вся інформація доступна лише в особистих кабінетах;
- адреси тимчасових екзаменаційних центрів не можна поширювати.
Учасників також закликають не довіряти Telegram-каналам та іншим ресурсам, які обіцяють "швидкий доступ" до інформації про тестування.
НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі.
Після завершення тесту учасники одразу побачать свої результати на екрані. Згодом їх переведуть у 200-бальну шкалу, а офіційні результати опублікують в особистих кабінетах вступників впродовж кількох днів.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто може скласти НМТ-2026 під час додаткової сесії, якщо не зміг пройти тестування в основний період через поважні причини. Для цього потрібно протягом трьох робочих днів подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти та додати документи, які підтверджують причину пропуску або переривання тесту.
Також ми писали, що понад 2 тисячі вступників досі не виправили помилки у документах для реєстрації на НМТ-2026 після завершення додаткового періоду подачі заяв. УЦОЯО попередив, що усунути недоліки та повторно надіслати документи потрібно до 21 травня, інакше учасникам можуть відмовити у реєстрації на тестування.