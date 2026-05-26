Знижки до 64%: в "Укрзалізниці" розповіли, як дешево подорожувати з дітьми за кордон

Українські родини можуть суттєво зекономити на залізничних подорожах за кордон із дітьми. Для маленьких пасажирів діють безкоштовний проїзд та великі знижки на міжнародних рейсах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Безкоштовний проїзд: Діти до 3 років включно можуть їхати за кордон безкоштовно (без окремого місця), до Молдови - до 4 років включно.

Діти до 3 років включно можуть їхати за кордон безкоштовно (без окремого місця), до Молдови - до 4 років включно. Правило однієї дитини: Безкоштовно можна везти лише одного малюка. Для інших доведеться купувати дитячі квитки.

Безкоштовно можна везти лише одного малюка. Для інших доведеться купувати дитячі квитки. Знижки до Молдови: На квитки для дітей віком 5-9 років діє знижка 62-64%.

На квитки для дітей віком 5-9 років діє знижка 62-64%. Знижки до Європи: Для старших дітей діє знижка 50% на сам квиток (але вона не поширюється на плацкарту).

Коли дитина може їхати безкоштовно

За правилами "Укрзалізниці", до певного віку дитина може подорожувати без окремого місця безкоштовно - у супроводі дорослого.

Для міжнародних поїздок діють такі умови:

до Молдови - безкоштовний проїзд для дітей до 4 років включно;

до Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Угорщини - для дітей до 3 років включно.

Водночас у країни Європи безкоштовно можна перевозити лише одну дитину такого віку. Якщо дітей більше - для інших потрібно купувати дитячі квитки.

Для подорожей Україною безкоштовний проїзд без окремого місця доступний дітям до 5 років включно.

Які діють знижки на міжнародні квитки

Для дітей старшого віку "Укрзалізниця" передбачила окремі пільги.

Зокрема:

на рейси до Молдови та у зворотному напрямку для дітей від 5 до 9 років включно діє знижка 62-64% від загальної вартості квитка;

для поїздок із України до країн Європи та назад - знижка 50% від вартості квитка.

Однак у компанії уточнюють: знижка не поширюється на вартість плацкарти.

Важливий нюанс із віком дітей

В "Укрзалізниці" звертають увагу, що під час міжнародних поїздок система знижок залежить не лише від українських правил, а й від умов країни, через яку прямує потяг.

Зокрема:

у Польщі та Словаччині дитячі знижки діють для пасажирів від 6 до 15 років включно;

в Австрії, Угорщині та Румунії - від 6 до 14 років включно;

в Україні - від 4 до 11 років включно.

Що входить у вартість квитка

У компанії також пояснили, що повна вартість залізничного квитка складається з кількох частин:

вартості самого квитка;

вартості плацкарти;

комісійного збору;

податків.

У квитках ці складові позначаються скороченнями: