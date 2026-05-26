Скидки до 64%: в "Укрзализныце" рассказали, как дешево путешествовать с детьми за границу
Украинские семьи могут существенно сэкономить на железнодорожных путешествиях за границу с детьми. Для маленьких пассажиров действуют бесплатный проезд и большие скидки на международных рейсах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
- Бесплатный проезд: Дети до 3 лет включительно могут ехать за границу бесплатно (без отдельного места), в Молдову - до 4 лет включительно.
- Правило одного ребенка: Бесплатно можно везти только одного малыша. Для остальных придется покупать детские билеты.
- Скидки в Молдову: На билеты для детей в возрасте 5-9 лет действует скидка 62-64%.
- Скидки в Европу: Для старших детей действует скидка 50% на сам билет (но она не распространяется на плацкарту).
Когда ребенок может ехать бесплатно
По правилам "Укрзализныци", до определенного возраста ребенок может путешествовать без отдельного места бесплатно - в сопровождении взрослого.
Для международных поездок действуют следующие условия:
- в Молдову - бесплатный проезд для детей до 4 лет включительно;
- в Польшу, Словакию, Румынию, Австрию и Венгрию - для детей до 3 лет включительно.
В то же время в страны Европы бесплатно можно перевозить только одного ребенка такого возраста. Если детей больше - для других нужно покупать детские билеты.
Для путешествий по Украине бесплатный проезд без отдельного места доступен детям до 5 лет включительно.
Какие действуют скидки на международные билеты
Для детей старшего возраста "Укрзализныця" предусмотрела отдельные льготы.
В частности:
- на рейсы в Молдову и в обратном направлении для детей от 5 до 9 лет включительно действует скидка 62-64% от общей стоимости билета;
- для поездок из Украины в страны Европы и обратно - скидка 50% от стоимости билета.
Однако в компании уточняют: скидка не распространяется на стоимость плацкарты.
Важный нюанс с возрастом детей
В "Укрзализныце" обращают внимание, что во время международных поездок система скидок зависит не только от украинских правил, но и от условий страны, через которую следует поезд.
В частности:
- в Польше и Словакии детские скидки действуют для пассажиров от 6 до 15 лет включительно;
- в Австрии, Венгрии и Румынии - от 6 до 14 лет включительно;
- в Украине - от 4 до 11 лет включительно.
Что входит в стоимость билета
В компании также объяснили, что полная стоимость железнодорожного билета состоит из нескольких частей:
- стоимости самого билета;
- стоимости плацкарты;
- комиссионного сбора;
- налогов.
В билетах эти составляющие обозначаются сокращениями:
- КВ - стоимость билета;
- ПЛ - плацкарта;
- КЗБ - комиссионный сбор.
