Скидки до 64%: в "Укрзализныце" рассказали, как дешево путешествовать с детьми за границу

13:26 26.05.2026 Вт
3 мин
До определенного возраста дети могут путешествовать по железной дороге бесплатно
aimg Татьяна Веремеева
Скидки до 64%: в "Укрзализныце" рассказали, как дешево путешествовать с детьми за границу Фото: Путешествие на поезде с ребенком (Getty Images)
Украинские семьи могут существенно сэкономить на железнодорожных путешествиях за границу с детьми. Для маленьких пассажиров действуют бесплатный проезд и большие скидки на международных рейсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Бесплатный проезд: Дети до 3 лет включительно могут ехать за границу бесплатно (без отдельного места), в Молдову - до 4 лет включительно.
  • Правило одного ребенка: Бесплатно можно везти только одного малыша. Для остальных придется покупать детские билеты.
  • Скидки в Молдову: На билеты для детей в возрасте 5-9 лет действует скидка 62-64%.
  • Скидки в Европу: Для старших детей действует скидка 50% на сам билет (но она не распространяется на плацкарту).

Когда ребенок может ехать бесплатно

По правилам "Укрзализныци", до определенного возраста ребенок может путешествовать без отдельного места бесплатно - в сопровождении взрослого.

Для международных поездок действуют следующие условия:

  • в Молдову - бесплатный проезд для детей до 4 лет включительно;
  • в Польшу, Словакию, Румынию, Австрию и Венгрию - для детей до 3 лет включительно.

В то же время в страны Европы бесплатно можно перевозить только одного ребенка такого возраста. Если детей больше - для других нужно покупать детские билеты.

Для путешествий по Украине бесплатный проезд без отдельного места доступен детям до 5 лет включительно.

Какие действуют скидки на международные билеты

Для детей старшего возраста "Укрзализныця" предусмотрела отдельные льготы.

В частности:

  • на рейсы в Молдову и в обратном направлении для детей от 5 до 9 лет включительно действует скидка 62-64% от общей стоимости билета;
  • для поездок из Украины в страны Европы и обратно - скидка 50% от стоимости билета.

Однако в компании уточняют: скидка не распространяется на стоимость плацкарты.

Важный нюанс с возрастом детей

В "Укрзализныце" обращают внимание, что во время международных поездок система скидок зависит не только от украинских правил, но и от условий страны, через которую следует поезд.

В частности:

  • в Польше и Словакии детские скидки действуют для пассажиров от 6 до 15 лет включительно;
  • в Австрии, Венгрии и Румынии - от 6 до 14 лет включительно;
  • в Украине - от 4 до 11 лет включительно.

Что входит в стоимость билета

В компании также объяснили, что полная стоимость железнодорожного билета состоит из нескольких частей:

  • стоимости самого билета;
  • стоимости плацкарты;
  • комиссионного сбора;
  • налогов.

В билетах эти составляющие обозначаются сокращениями:

  • КВ - стоимость билета;
  • ПЛ - плацкарта;
  • КЗБ - комиссионный сбор.

Ранее РБК-Украина рассказывало о возрастных ограничениях для детских вагонов "Укрзализныци" - купить билет туда могут только пассажиры с детьми до 14 лет.

Также мы писали, как украинцы могут экономить на железнодорожных билетах.

