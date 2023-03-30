Зниження ПДВ на паливо було помилкою, його повернуть на рівень 20%, - Гетманцев

Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.
Про це в інтерв'ю РБК-України заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", - заявив депутат від "Слуги народу".
За його словами, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. "Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", - додав Гетманцев.
Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин , дизельне паливо та автогаз, скасовані навесні 2022 року.
За даними Держстату, за 2022 рік бензин А-95 подорожчав на 68,5% до 51,3 гривень за літр, дизельне паливо на 85,7% до 55,0 гривень за літр, газ скраплений на 52,3% до 29, 1 гривня за літр.