Снижение НДС на топливо было ошибкой, его вернут на уровень 20%, - Гетманцев

Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войні до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень в 20%.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - заявил депутат от "Слуги народа".

По его словам с 1 июля НДС на топливо восстановится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%. "Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров", - добавил Гетманцев.