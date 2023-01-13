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До 85%: як зросли ціни на пальне в Україні за 2022 рік

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 13:07
До 85%: як зросли ціни на пальне в Україні за 2022 рік Фото: дизельне паливо подорожчало на 85% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на пальне у 2022 році. Найбільше подорожчало дизельне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у грудні, порівняно з груднем 2021 року, бензин А-92 подешевшав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне паливо подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.

До 85%: як зросли ціни на пальне в Україні за 2022 рік

Зазначимо, споживчі ціни в Україні за 2022 рік зросли на 26,6%. Інфляція досягла максимуму з 2015 року.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.

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