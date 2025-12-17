"Зниження мобілізаційного віку в Україні": в ЦПД попередили про нові фейки росіян

Зазначається, що в мережі зараз активно поширюються дописи про нібито підготовку Україною зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів. В якості "доказу" наводиться нібито "оголошення" в одному з українських коледжів - про потребу провести "актуалізацію даних військового обліку" з 22 по 30 грудня.

"Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи", - зазначили в ЦПД.

Щобільше, перевірка аграрного коледжу, від імені якого оприлюднили "оголошення", показала відсутність такого повідомлення на сайті, або в соціальних мережах закладу. Це вказує на підробку або використання візуального оформлення навчального закладу з метою дезінформації.

"Поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на нагнітання страху, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію державних інституцій. Мета таких фейків - посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади", - підкреслили в ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО України